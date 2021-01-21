"إزيك النهارده" لساندي تريند رقم واحد في مصر

بعد أن قامت الفنانة ساندي بنشر أغنية "إزيك النهارده" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حققت نجاحًا كبيرًا مما جعلها تتصدر التريند على تويتر في أول 24 ساعة.



وحققت الأغنية عدد مشاهدات تجاوز ال100 ألف مشاهدة، بجانب ردود الأفعال الإيجابية التي حازت عليها الأغنية التي قامت ساندي بتصويرها بطريقة جديدة وهي الانيميشن، والأغنية من كلمات الملحن تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وميكس هاني يعقوب ومن إنتاج شركة جليتش.

وكانت ساندي قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الماضية بعد أن حذفت كل صورها من على صفحتها الخاصة على إنستجرام وتضاربت الأقوال حول سرقة الأكونت الخاص بها وبين اعتزالها الغناء ولكن اكتشف الجمهور بعد ذلك أنه جزء من دعايتها لأغنيتها الجديدة "إزيك النهارده" بعد نشرها البوستر الخاص بالأغنية.