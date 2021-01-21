رسالة من إليسا لـ ياسمين صبري في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33 والتى قدمت عددا من الاعمال الفنية ولفتت الانظار اليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الاول من زوجها محمد وهو احد رجال الاعمال ولكنها لم تكشف عن اى تفاصيل اخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج.

وتزوجت ياسمين صبرى بعد ذلك من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عام واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط اجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستطاعت ياسمين صبرى ان تقدم عددا من الاعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل ن ابرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.