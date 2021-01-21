نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد شافعي يروي لـ"الفجر الفني" كواليس كتابة أغنية "القصة واللى كان" لـ حمزة نمرة في المقال التالي

وقال محمد شافعي، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن أغنية "القصة واللى كان" تعد الأغنية الثانية له مع المطرب حمزة نمرة ضمن البومة الجديد "مولود سنة 80"، بعد أغنية "الوقعة الاخيرة".

وعن كواليس كتابة الأغنية قال "شافعي" بأن المطرب حمزة نمرة أرسل له اللحن وبدأ الكتابة عليه، مشيرا بانه بذل مجهود كبير في تلخيص الفكرة التي تدور عنها الأغنية في 3 دقائق. وأشار "شافعي" بانه توقع نجاح اغنية "الوقعة الأخيرة" عن أغنية "القصة واللى كان"، قائلاُ:" أنا اتفاجئت ان أغنية القصة واللي كان في معدل عالى من الانتشار على صفحات الفيس بوك من الأغنية الثانية".

وحرص مؤلف "القصة واللى كان" في توجيه الشكر لفريق عمل المطرب حمزة نمرة بسبب احتواءه كشاعر جديد يبدأ مع حمزة نمرة، قائلًا:" كنت بتمنى اكون من فريق عمل حمزة، وكل الشعراء اللى شغالين معاه باركولى على الأغنيتين". في سياق متصل، تصدر المطرب حمزة نمرة، موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "القصة واللي كان" وذلك بعد طرحها بساعات قليلة. يذكر ان أغنية "القصة واللي كان" من كلمات محمد شافعي، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة، الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر محمد شافعي، عن سعادته بنجاح أغنية "القصة واللى كان" لـ المطرب حمزة نمرة، وتصدرها تريند موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب".