نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تستأنف تصوير مسلسلها الجديد "بين السما والأرض" في المقال التالي

وشاركت سوسن بدر منذ قليل مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سوسن بالصورة من كواليس مسلسل بين السما والأرض ، وعلقت علي الصورة وكتبت : أول يوم تصوير بين السما والأرض ادعولنا ، اخراج ماندوا العدل.. رمضان 2021 بإذن الله .. كل سنة وأنتم طيبيين.

يشار أن الفنانة سوسن بدر تشارك في فيلم "وقفة رجالة"، حيث تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، والفيلم من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال شهر يناير الجاري، وهو من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.

فيلم "وقفة رجالة"، بطولة ماجد الكدواني، سيد رجب، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل، صفاء الطوخي، إيمان السيد، والمطرب أبو الذى يغنى أغنية خلال الأحداث.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي حول اجتماع أربعة أصدقاء منذ الدراسة بعدما مر الزمن عليهم لكي يقفوا بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ثم يسافرون لإحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

أحمد جودة - القاهرة - استأنفت الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها في مسلسل "بين السما والأرض".