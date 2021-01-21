نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين أمين تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة نسرين أمين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة شتوية ساحرة ، حيث ارتدت جاكت شتوي باللون الأبيض ، ولاقت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يشار أن الفنانة نسرين أمين شاركت مؤخرًا في عمل فني يحمل اسم "العمارة".

ويشكل هذا العمل الكوميدي تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال السائدة، إذ يتضمن سلسلة اسكتشات نقدية ساخرة وطريفة، تدور أحداثها بين جدران أحد المباني في القاهرة. ويشدد صنّاع العمل أن الهدف الأول والأهم من "العمارة"، هو رسم الضحكة على وجوه المشاهدين مع توجيه رسائل اجتماعية هادفة بطريقة كوميدية مبتكرة تحاكي القلب والعقل.