نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نسرين أمين تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي
وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة شتوية ساحرة ، حيث ارتدت جاكت شتوي باللون الأبيض ، ولاقت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يشار أن الفنانة نسرين أمين شاركت مؤخرًا في عمل فني يحمل اسم "العمارة".
ويشكل هذا العمل الكوميدي تجربة جديدة ومختلفة عن الأعمال السائدة، إذ يتضمن سلسلة اسكتشات نقدية ساخرة وطريفة، تدور أحداثها بين جدران أحد المباني في القاهرة. ويشدد صنّاع العمل أن الهدف الأول والأهم من "العمارة"، هو رسم الضحكة على وجوه المشاهدين مع توجيه رسائل اجتماعية هادفة بطريقة كوميدية مبتكرة تحاكي القلب والعقل.
ويضم مجموعة من الممثلين الشباب ويطل في العمل كضيوف شرف كوكبة من النجوم منهم حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد سلام، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، ميرنا جميل، محمد ثروت، خالد منصور، سلوى خطاب، شريف دسوقي وآخرين.