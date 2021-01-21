نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب يتصدر تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حلقات مسلسل "ضربة معلم" لـ محمد رجب، تريندات موقع "يويتوب" بعد العديد من المفاجآت التي تكشفها الحلقات وتطور الأحداث.

في سياق متصل، انتهى النجم محمد رجب من تصوير مسلسله الجديد "ضربة معلم" الذى يذاع حاليًا على قناة "سى بى سى" ومن إخراج إسماعيل فاروق، وقد احتفل فريق العمل داخل أحد استوديوهات "شبرامنت" بانتهاء المسلسل والتقطوا صورًا تذكارية مع النجم محمد رجب.

حيث يعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.