نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جرئية.. سلمى أبو ضيف تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور في المقال التالي

ونشرت سلمى أبو ضيف منذ قليل صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بإنستجرام، وظهرت سلمى بالصورة بإطلالة جرئية مرتدية مايون أبيض وقبعة بيج وتركت شعرها منسدل ، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها ، وعلقت على الصورة وكتبت : عندما كان السفر شيئاً.

يذكر أن سلمى أبو ضيف عرض لها حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض على شاشة dmc.

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة سلمى أبو ضيف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.