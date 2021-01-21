"الليلة".. عرض "عيلة الفقري" على المسرح العائم بالمنيل

"عيلة الفقري" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني في نوفمبر الماضي على المسرح العائم، وحققت خلال عرضها نجاحا كبيرا، وهو عرض مسرحي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة "عيلة سمعان الفقري"، الزوج سمعان يعمل موظفا كبيرا لكنه فقير ويتباهي دائما بأصول عائلته، وزوجته "سعيدة" التي تؤمن بالأبراج والطالع وتعتبرهما شيئا مهما في حياتها وتعيش في قلق دائما بسبب ما تقرأه من أخبار سيئة يوميا، وابنته "هند" التي لم تتزوج بعد بسبب تعاملها الأشبه بالرجولي، والأبناء "سامي" يعمل صحفيا ويسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، و"كريم" العاطل عن العمل، ويحدث الكثير من المفارقات المضحكة بينهم خلال يوم في حياة هذه العائلة.

المسرحية من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وبطولة عدد من النجوم هم محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبدا لفضيل، محمود الهنيدي، وإيهاب شهاب، ومن تأليف أحمد الملواني، وديكور محمد هاشم، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي.