بالشنب.. محمد إمام في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان محمد إمام على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره ، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد إمام بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وظهر محمد إمام بالصورة بلوك جديد بالشنب ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه.

يشار أن محمد إمام يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل النمر ، ويواصل أحمد صلاح العزب، كتابة السيناريو خاصة أنه يكتب حاليًا في الحلقات الأخيرة للمسلسل.