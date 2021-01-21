بالشنب.. محمد إمام في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان محمد إمام على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره ، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
مسلسل "النمر" تم تغييره من "الملك" إلى هذا الاسم النهائي، وسيكون عبارة عن رحلة صعود أحد الشباب وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن، حيث أنه يعد التعاون الثالث بين العزب ومحمد إمام، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "دلع بنات" عام 2014، ومسلسل “هوجان” عام 2019.
ونشر محمد إمام بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وظهر محمد إمام بالصورة بلوك جديد بالشنب ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه.
يشار أن محمد إمام يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل النمر ، ويواصل أحمد صلاح العزب، كتابة السيناريو خاصة أنه يكتب حاليًا في الحلقات الأخيرة للمسلسل.
مسلسل "النمر" تم تغييره من "الملك" إلى هذا الاسم النهائي، وسيكون عبارة عن رحلة صعود أحد الشباب وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن، حيث أنه يعد التعاون الثالث بين العزب ومحمد إمام، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل "دلع بنات" عام 2014، ومسلسل “هوجان” عام 2019.