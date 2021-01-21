مهرجان "سوق الصحاب" لـ عمر كمال وحمو بيكا وأحمد موزة يتصدر تريند "يويتوب"

أغنية "سوق الصحاب"، غناء عمر كمال، ويشاركه مطربا المهرجانات حمو بيكا وموزة، وهي من كلمات محمد غباشي، وتوزيع شادي وخليل.

في سياق متصل، روج الفنان عمر كمال، للأغنية وشوق جمهوره لها من خلال طرح البرومو الدعائي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق على الفيديو قائلا: "تريند الشارع الجديد.. بكرة الأربعاء.. الساعة 7 على قناتي الرسمية".

وتقول كلمات الأغنية: "ليه الصحاب بتتغير عايش في عذاب ومدمر.. طلعم ذئاب أول ما جاعو جم كلوني.. أنا قلبي كاره أفعالكو حضرت كاشات بتتعاركو.. كلمة إخوات خسارة فيكو وفي أشكالكوو".