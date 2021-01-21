الجديد شديد.. هكذا أعلن حمو بيكا تعاقده مع شركة هاي كواليتي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وأعلن حمو بيكا عن تعاقده مع شركة هاي كواليتي ، وننشر حمو بيكا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق بيكا علي الصورة وكتب : الف حمد وشكر ليك يارب ، تم تعاقد تاني عقد مع شركة هاي كواليتي ، واللي جاي احلي مع شركة هاي كواليتي وال VIP حمو بيكا والجديد شديد.

يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.