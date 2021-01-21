أفلام فلسطين تنافس على جوائز جولدن جلوب

الفيلم من كتابة وإخراج أمين نايفه ومن إنتاج شركة "عودة للأفلام" وشارك في التمثيل عدة نجوم سينمائيين علي رأسهم علي سليمان، ولنا زريق، وسامية البكري، وغسّان عبّاس، ونبيل الراعي، ومعتز ملحيس، وغسان الأشقر، وآنا امتنبرغر، ومحمود أبو عيطة. تركز تصوير أحداث الفيلم في محافظة طولكرم، وبالإضافة إلى جنين ورام الله.

”أمين نايفه“ ُولد عام ١٩٨٨ في فلسطين ونال بكالوريوس في التمريض من "جامعة القدس" عام ٢٠١٠، بعد ذلك بعامين نال شهادة في الإنتاج من ”معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية“ في الأردن، وأخرج أمين عددا من الأفلام القصيرة التي نالت جوائز في مهرجانات سينمائية.

أعمال أمين نايفه تتضمن عدة أفلام وثائقية مثل ”الصاعد“ ،”العيدية“، و ”زمن معلق“، بإضافة الي الفيلم القصير ”العبور“، أما ”٢٠٠ متر“ فهو أول فيلم روائي طويل له.