عبّر الموزع الموسيقي أمين نبيل، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة روبي في ألبومها الجديد ومع فريق عمل الأغنية.
قال أمين، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أتعاون مع روبي في أغنية واحدة وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان محمد حمزة".
وتابع: "مصطفى وحمزة كلموني عن فكرة حلوة واتفقنا نسمعها لروبي علشان هي بتحضر لألبوم جديد، اشتغلنا عليها وسمعتها أول ما خلصناها والحمدلله الأغنية عجبتها جدًا هي والأستاذ وليد منصور اللي اتشرفت جدًا بمقابلته في الأستوديو الخاص بي".
وعن غياب روبي عن الغناء فترة قال: "الحقيقة أنا مبعتبرش روبي غابت فترة لأنها كانت موجودة يمكن في مجال التمثيل وكانت محققة نجاحا كبيرا وهي على المستوى الشخصي إنسانة جميلة وعندها ذوق فني كلنا بنحبه".
واختتم حديثه قائلًا: "إحنا عملنا اللي علينا وربنا إن شاء الله يكرمنا بردود فعل تفرحنا وتوصل إحساسنا للناس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموزع أمين نبيل يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل تعاونه مع روبي في ألبومها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.