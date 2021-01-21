نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوس أوس يشوق جمهوره لكليب برنامج "الفنتوس مع أوس أوس" في المقال التالي

وشارك أوس أوس صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وظهر بالصورة برفقة من داخل الملعب الرياضي ، وعلق على الصورة وكتب : انتظروا كليب برنامج الفنتوس مع اوس أوس .. قريباً على قناتي على اليوتيوب.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.

أحمد جودة - القاهرة - يحرص نجم مسرح مصر أوس أوس على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.