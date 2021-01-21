وحشتني قوي يا أستاذي.. أحمد فتحي يستعيد ذكرياته مع الراحل نور الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - أستعاد الفنان أحمد فتحي ذكرياته مع الفنان الراحل نور الشريف.
ونشر صورة تجمعها برفقة مسرحية لن تسقط القدس وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب : الأستاذ.. رحمة الله عليك.. عيد ميلادي.. عمان 2020 عرض مسرحية لن تسقط القدس.. وحشتني اوي يا أستاذي.
ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه ومتابعيه داعيين للراحل نور الشريف بالرحمة والمغفرة.
والجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد فتحي مسلسل اللعبة ، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شخصين هما “وسيم الصريطي” الذي يجسد شخصيته الفنان شيكو، والآخر هو مستر مازو، ويلعب دوره الفنان هشام ماجد، يتنافسان ضد بعض فيشكل مباراة مستمرة، وحينما يتقدم الثنائي في العمر ينتهي ذلك التنافس بينهما، بالإضافة إلى ظهور شخص آخر غامض يدفعهما العودة للمنافسة مرة أخرى.