وحشتني قوي يا أستاذي.. أحمد فتحي يستعيد ذكرياته مع الراحل نور الشريف

والجدير ذكره أن آخر أعمال أحمد فتحي مسلسل اللعبة ، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شخصين هما “وسيم الصريطي” الذي يجسد شخصيته الفنان شيكو، والآخر هو مستر مازو، ويلعب دوره الفنان هشام ماجد، يتنافسان ضد بعض فيشكل مباراة مستمرة، وحينما يتقدم الثنائي في العمر ينتهي ذلك التنافس بينهما، بالإضافة إلى ظهور شخص آخر غامض يدفعهما العودة للمنافسة مرة أخرى.