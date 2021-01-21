شاهد.. البوستر الرسمي لفيلم "قبل الأربعين"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان الشاب معتز هشام البوستر الرسمي لفيلم "قبل الأربعين" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتصدرت فكرة الفيلم الرعب علي البوستر ، وعلق معتز على البوستر وكتب : بسم الله البوستر الرسمي لفيلم قبل الأربعين ، الفيلم 3 فبراير بجميع دور العرض السينمائي في مصر ودول الخليج .

وتدور فكره فيلم "قبل الأربعين" في إطار رعب نفسي ومستند أحداثه من أحداث تمت بالفعل مما يشار بأنها أحداث واقعيه لما يمر به الإنسان من مواقف حقيقية وغيرها .

ويتضمن فيلم "قبل الأربعين" كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم الفنانه داليا مصطفي ، بسمه ، إيهاب فهمي ، هاله فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، أحمد حلاوه، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من إنتاج شركه بروماكس للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم ومن قصه وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.