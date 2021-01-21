محمد نجاتي: دور الممثل أهم من دكتور الجامعة ولن أخشى المتربصين

وقال نجاتي: مع كامل احترامي لدور المعلمين سواء في المدارس أو دكاترة الجامعة، والدور القيم الذي يقدمونه، إلا أنه يدرك تماما ما قاله، فالممثل هو أخطر وأكبر تأثيرا على المجتمع، ولا جدال في ذلك.
وأضاف محمد نجاتي: لو وجه لي هذا السؤال مرارا سوف أجيب بنفس الإجابة، حتى الشيوخ يتضائل دورهم أمام دور الممثلين في التأثير على كافة شرائح المجتمع.
محمد نجاتي قال إنه تربى في حي شبرا، وتتلمذ على أيدي عظماء يكن لهم كل تقدير، ولكن رأيه هذا الصدد نابع من اقتناعه التام بدور الرسالة التي يقدمها الفنان وخصوصيتها.
يذكر أن الفنان محمد نجاتي، يشارك في مسلسل"ضربة معلم" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير (جابر) في حارة شعبية ويعاني من الفقر، ويعمل في البناء والمعمار، ويتعرض للعديد من المواقف التي تجعله يدخل في صراع ما ثم تنقلب حياته رأسًا على عقب.
العمل بطولة محمد رجب، ومي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إنعام سالوسة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة سينرجي .
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