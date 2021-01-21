ارنولد شوارزنيجر يشارك جمهوره لحظات تلقي لقاح كورونا

شارك النجم العالمي ارنولد شوارزينجر متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو له أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد.

وظهر ارنولد شوارزنيجر وهو يتلقي اللقاح داخل سيارته في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وعلق قائلا: "وكان اليوم جيدا، إذا كنت مؤهلًا، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".

و"شوارزنيجر" لديه ابن آخر من زوجته السابقة "ماريا شريفير"، ويُدعى "كريستوفر" وهو في الثانية والعشرين من عمره، بالإضافة إلى ابنة في العقد الثالث من عمرها تُدعى "كاثرين"، وهي ابنته الكبرى، والتي المقرر أن تستقبل مولودها الأول قريبًا جدًا، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها نجم الأكشن جدًا.

وكان "شوارزنيجر" أكد مؤخرًا أنه لا يطيق الانتظار حتى يصبح جدًا، وألمح إلى أن ابنته ستنجب "هذا الصيف".

ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نجم الأكشن، بدأ يعتاد اصطحاب عائلته وأصدقائه خلال جولته شبه اليومية بالدراجة في شوارع "لوس أنجلوس"، إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أثناء قيامه بجولة بالدراجات منذ وصول أزمة تفشي وباء "كورونا" إلى الذروة في شهر مارس الماضي.