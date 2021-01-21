بعد دخول خالد سامي في غيبوبة زوجته تؤكد:"أصيب بـ3 جلطات في الدماغ"

خالد سامي الفنان السعودي لا يزال وضعه الصحي محل قلق محبيه وجمهوره، وذلك بعدما تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية ودخل في غيبوبة نقل على إثرها إلى المستشفى.

خالد سامي مصاب بـ3 جلطات في الدماغ

خالد سامي سعى الأطباء منذ وصوله إلى المستشفى من أجل معرفة السبب الرئيسي في دخوله الغيبوبة التي لا تزال مستمرة حتى الآن، حيث تم إجراء العديد من الفحوصات على الفنان السعودي وذلك حسبما كشفت زوجته في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" عن تفاصيل وضعه الصحي، حيث أكدت أن الفنان تم إجراء الرنين المغناطيسي له والذي أثبت إصابته بـ3 جلطات في الدماغ، لكنها ليست دوت الخليج السبب في الغيبوبة فقالت :"الجديد في حالة خالد سامي بعد اجراء الرنين المغناطيسي، أظهرت النتائج وجود ثلاث جلطات (صغيرة) في الدماغ وتكلس في الشرايين، وهذه النتائج ليست سببًا في الغيبوبة الغير واضحة!".

نجل خالد سامي يساند والدته بعد تأكد إصابة والده بجلطات في الدماغ

زوجة الفنان خالد سامي أكدت أن ما يمر به زوجها هو امتحان في باطنه لطف ورأفة من الله فقالت: "أيقنت أن المصائب التي في ظاهرها امتحان وابتلاء، وبأساء وضراء، لكنْ في باطنها لطف ورأفة من اللطيف سبحانه" وقد ساند تركي نجل الفنان خالد سامي والدته وسعى لمحاولة طمأنتها فعلق على ما نشرته قائلا: "بتعدي على خير إن شاء الله امي حبيبتي"، وكانت زوجة الفنان خالد سامي قد كشفت في الأيام الماضية عن تفاصيل حالته والفحوصات التي تجرى له لمعرفة السبب وراء دخوله في غيبوبة وأكدت أن الأطباء توصلوا إلى وجود إلتهاب بسيط في نخاع العظم لكنه ليس السبب في الغيبوبة التي يعاني منها.

تركي خالد سامي: "أملي كبير في أن أرى والدي بخير"

تركي نجل الفنان خالد سامي أكد في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" أنه لا يزال لديه أمل في شفاء والده وعودته من جديد، وأصر على عدم فقدانه لهذا الأمل فكتب: "لايزال أملي كبير، أني برجع اشوف والدي بخير، وما راح أفقد الأمل"، في وقت طلب من متابعيه الدعاء لوالده من أجل تجاوز هذه المحنة الصحية الصعبة فكتب: "دعواتكم تعدي الأزمة على خير ونرجع نشوف والدي بخير".

وتدهورت حالة الفنان خالد سامي مؤخراً مما تسبب في قلق الجمهور مجدداً على حالته الصحية وذلك بعدما عاد التفاؤل لدى جمهوره عقب نشره فيديو ظهر به لأول مرة بعد إجرائه لعملية زراعة الكبد، وطمأن الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من المفترض أن يستمر في فترة النقاهة إلى أن يجري عملية أخرى في الكلى الفترة المقبلة، قبل أن تتدهور حالته ويدخل في غيبوبة.