مواعيد عروض الأفلام السعودية المشاركة في مهرجان العين السينمائي وبينها "سيدة البحر"

مهرجان العين السينمائي المقرر إقامة دورته الثالثة في مدينة العين بالإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القادمة ويشارك فيه كل من الفيلم السعودي "سيدة البحر"، وفيلم "المرشحة المثالية".

مواعيد عرض الفيلم السعودي "سيدة البحر" في مهرجان العين السينمائي

مهرجان العين السينمائي الذي تنطلق دورته يوم السبت القادم 23 يناير في مدينة العين، يشارك فيه أكثر من فيلم سينمائي سعودي سوف يتم عرضها في مسابقة "الصقر الخليجي الطويل" ضمن فعاليات المهرجان، وتم الإعلان عن مواعيد عروض الأفلام السعودية حيث سيعرض فيلم "سيدة البحر" والذي يمثل المملكة في مسابقة الأوسكار 2021، يوم الأحد 24 يناير في تمام الساعة الـ8 والنصف بتوقيت الإمارات، كما سوف يعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء 26 يناير في تمام الساعة الـ5 و10 دقايق، ويشارك في بطولة فيلم "سيدة البحر" مجموعة كبيرة من نجوم السعودية والخليج من بينهم الفنانة بسيمة حجّار، وأشرف برهوم، ويعقوب الفرحان، وفاطمة الطائي، والعمل من تأليف وإخراج شهد أمين.

"المرشحة المثالية" لهيفاء المنصور يعرض في مهرجان العين السينمائي

"المرشحة المثالية" الفيلم السعودي الثاني المشارك في مهرجان العين سوف يتم عرضه كذلك يوم الأثنين 25 يناير في الساعة الثامنة و50 دقيقة، ويعاد عرض الفيلم يوم الثلاثاء 26 يناير الساعة الثانية و55 دقيقة، وقد شارك فيلم "المرشحة المثالية" خلال الشهور الماضية في العديد من المهرجانات السينمائية، كما ترشح لأكثر من جائزة منها الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الدولي السادس والسبعين، ويشارك في بطولة الفيلم ميلا الزهراني، ونوره العوض، وضي الهلالي، وخالد عبد الرحيم، والعمل من إخراج هيفاء المنصور.

أهم الأفلام الخليجية المعروضة في مهرجان العين السينمائي

مهرجان العين السينمائي من المقرر كذلك أن يعرض مجموعة من الأعمال السينمائية الخليجية ضمن مسابقة "الصقر الخليجي الطويل" والتي من بينها أفلام من سلطنة عمان وهي "المتعوس" للمخرج فيصل بن فهد الشملي، وفيلم "ثانية" للمخرج عاصم الهاشمي، والفيلم الإماراتي "كيف المعنوية" للمخرج عبدالله حسن أحمد، وفيلم "بداية عشق" للمخرج حسين الأنصاري، ويحمل مهرجان العين السينمائي في دورته الجديدة شعار "سينما المستقبل" ومن المقرر أن يتم تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المختلفة من أجل خدمة السينما، كما سيتم عرض العديد من الأفلام الإماراتية القصيرة في فعاليات المهرجان، ويشارك كذلك أكثر من فيلم عربي في المهرجان من بينها فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، والفيلم المصري "لما بنتولد"، كما تم إختيار الفيلم الجزائري "هيلوبوليس" لعرضه في افتتاح المهرجان.