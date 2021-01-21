في عيد ميلادها ..صور رفاهية ياسمين صبري تشغل بال جمهورها ولماذا تحرم نفسها من لمّة العائلة والأصدقاء؟

ياسمين صبري تحتفل اليوم بعيد ميلادها بينما تستأثر رفاهيتها على اهتمام الجمهور بعدما حرصت النجمة الحسناء على استعراض ترف المعيشة التي تحيطها عقب زواجها من رجل الأعمال احمد ابو هشيمة، في ظل تساؤلات الجمهور حول ظهور ياسمين دائما وحيدة في صورها على انستغرام بدون أي لقطات لها مع عائلتها سواء والدتها او والدتها وأشقائها او حتى اصدقائها.. باستثناء شقيقها الذي ينشر من وقت لآخر صورهما معاً.

ياسمين صبري تستعرض رفاهيتها بشكل دائم

النجمة المصرية ياسمين صبري باتت رفاهيتها وأناقتها وجمالها نقاط جذب للجمهور بدلاً من أعمالها الفنية القليلة، وبدا واضحاً بأنها سارت على هذا النهج وكثفته عقب زواجها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة بعدما كانت الصور التي تشاركها مع متابعيها عبر حسابها على انستغرام، تقتصر في الغالب، اي قبل زواجها، على استعراض لياقتها البدنية وابهار الجمهور بالحركات الجسمانية التي تؤديها بكل ليونة ورشاقة.

ياسمين صبري ما تزال تحمل لقب النجمة الأكثر حظا خلال سنة 2020 التي تزامنت مع الكثير من الأشياء السلبية في العالم وطالت تداعياتها العديد من المشاهير، لكن النجمة ياسمين كانت الأكثر سعادة ورفاهية بهذا العام حيث عبّرت عن ذلك في صورها التي تشاركها جمهورها عبر انستغرام، وفي أكثر من حديث لها واصفة بأن "الحياة حلوة".

ياسمين صبري اتجهت في الفترات الماضية الى مشاركة متابعيها اذاً بأجواء الرفاهية والترف الذي تعيشه في حياتها، بدءا من تنقلاتها في السفر، الى استعراض الأماكن السياحية الفاخرة التي تتوجه لها، مروراً بإطلالاتها في الطائرة الخاصة التي يمتلكها زوجها وصولاً الى استعراضها لمجموعة اسطول السيارات التي تمتلكها مع زوجها احمد ابو هشيمة وكان ضمنهم السيارة الهدية التي تلقتها من زوجها وتردد أن سعر السيارة بالجمارك التي فرضت عليها وصل إلى 625 ألف دولار تقريبا، هذا كله جانب استعراضها لأناقتها بأفخم ماركات الملابس والمجوهرات حتى باتت ياسمين صبري تعكس صورة الممثلة الأكثر ترفاً بين زميلاتها النجمات، وتترواح تعليقات الجمهور هذه المتعلقات.

ياسمين صبري بعيدا عن لمّة العائلة

استعراض ياسمين صبري لهذا الترف والرفاهية بشكل واسع على حسابها على انستغرام، يقابله غموض في حياتها العائلية والشخصية، ولا نقصد صورها مع زوجها احمد ابو هشيمة الذي تطل من وقت لآخر برفقته بلقطات رومانسية دافئة، انما يتساءل الجمهور عن سر غياب لمة العائلة في صورها على انستغرام حيث لا تظهر بتاتا مع والدها او والدتها وأشقائها بأي مناسبات، بإستثناء نشر شقيقها الأصغر لصور برفقتها، بينما تكتفي ياسمين فقط من وقت لآخر بكتابة التعليقات الإيجابية لوالدتها على حسابها على انستغرام.

كذلك فإن ترف ياسمين صبري في الصور التي تشاركها متابعيها على السوشيال ميديا، يغيب عنها تجمعات الأصدقاء على غرار معظم زميلاتها في الوسط الفني اللواتي دائما ما ينشرن لقاءات وتجمعات برفقة بعضهن في مناسبات شخصية متعددة كأعياد الميلاد وغيرها، لكن يبدو بأن ياسمين تحبذ حياة العزلة الاجتماعية والتركيز على أمور أخرى في حياتها حيث سبق وقالت بأنها تحبذ استثمار وقتها بأشياء تنمي فيها طاقاتها مثل الرياضة والقراءة وغيرها.