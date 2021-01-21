فيديو ليلى عبد الله تكتشف إصابتها بفيروس كورونا بالصدفة : "مصدومة وعندي شغل"

ليلى عبد الله الفنانة اللبنانية المقيمة بالكويت، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا مؤخرًا عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عبرت فيه عن صدمتها من إصابتها.

ليلى عبد الله تعلن إصابتها بفيروس كورونا

ليلى عبد الله قالت إنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، عن طريق الصدفة البحتة، حيث كانت تجري فحوصات طبيعية قبل البدء في علاج أسنانها، لكنها صُدمت عندما أبلغها الأطباء بإيجابية الفحوصات وإصابتها بكورونا.

ليلى عبد الله مصدومة بعد اكتشاف إصابتها بكورونا بالصدفة

وأضافت ليلى عبد الله في مقطع فيديو تداوله الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الإعلامية مي العيدان: "يا جماعة أنا بحالة صدمة، تخيلوا أنا رحت أمس افحص فحص كورونا عشان أسوي أسناني واتفاجئت بالطبيبة تقول لي إيجابي وقلت أكيد في شيغلط.. عادي أنا مو خايفة بس في شي غلط".

وعبرت ليلى عن صدمتها خاصة وأنها لا تشعر بأي عرض من الأعراض المعروفة الخاصة بفيروس كورونا، مثل فقدان الشم أو التذوق أو ارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى أنها مؤخرًا تزامنً مع عيد ميلادها، تعرضت لوعكة صحية وتم تشخيصها بأنها أصيبت بنزلة معوية حينها.

هل أصيبت ليلى عبد الله بكورونا مرتين؟

وتابعت حديثها في صدمة أيضًا، وقالت: "أنا ممكن قبل كان فيني كورونا وخلصت، ودلوقتي انا بالبداية!!"، موضحة أنها مرتبطة بأعمال فنية ونشاطات الفترة المقبلة وأن إصابتها قد تعطلها لفترة.

الجدير بالذكر أن الفنانة ليلى عبد الله قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "رحلة إلى الجحيم"، الذي لعبت بطولته بجانب كل من عبد العزيز الشمالي وحنين مقداد وإبراهيم عون وعلي كاكولي، والعمل من تأليف فيصل البلوشي ومن إخراج حسين دشتي.

ومن المعروف أن ليلى عبد الله ممثلة لبنانية مقيمة في الكويت، وبدأت مسيرتها الفنية من الدراما الخليجية، وتحديدًا الأعمال الكويتية، حيث حققت شهرة كبيرة خلال السنوات الماضية، كذلك شاركت ليلى عبد الله في برنامج للمواهب عندما كانت صغيرة، وظهرت في فيديو كليب مع الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله.