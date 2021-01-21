احتفالات مبهجة بأعياد ميلاد النجوم وأبنائهم هذا الأسبوع ..نادين الراسي برسالة مؤثرة جدا لنجلها الشاب

احتفالات مبهجة بأعياد ميلاد النجوم وأبنائهم كللت هذا الأسبوع حيث احتفل عدد من النجوم بأعياد ميلادهم او اعياد ميلاد ابنائهم وتصدرتهم الفنانة أنغام، والفنان احمد زاهر الذي احتفل بيوم مولد طفلته المدللة "منى" بأجواء مميزة، كذلك احتفل الاعلامي طوني ابو جودة بعيد ميلاد ابنته بعيدا عن طليقته كارلا حداد ونشر مجموعة صور من الأجواء السعيدة.

رصدنا لكم جانبا من أجواء احتفالات المشاهير بمناسبات أعياد ميلادهم وميلاد أطفالهم خلال الأيام الفائتة.

ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

الفنانة ماغي بو غصن التي احتفلت قبل أيام بشفاء زوجها من فيروس كورونا، احتفلت كذلك بعيد ميلاد إبنتها حيث نشرت صورة لها وهي تضحك بطريقة عفوية ‏وعايدتها برسالة مؤثرة جاء فيها :"عقبال المية سنة صحة وسعادة يا روحي ‏ويا قلبو لقلبي، يا رب الضحكة ما تفارق وجك الحلو، ونقطع نحنا ‏وإنت هالمرحلة الصعبة. بسمتك بتردلي الروح بحبك لتخلص الدني ‏الله يخليلي ياكي يا عمري كلو‎".

انغام تحتفل بعيد ميلادها الـ 49

الفنانة المصرية أنغام احتفلت بعيد ميلادها الـ49 قبل يومين وتلقت رسائل التهاني من الجمهور و زملائها النجوم في هذه المناسبة، فإختارت الرد عليهم برسالة مميزة عبر انستغرام شكرتهم فيها على معايداتهم ومحبتهم .

وقالت انغام في رسالتها بمناسبة عيد ميلادها:" من ساعة ما صحيت من النوم النهاردة وانا بتلقي الأمنيات الحلوة والتهنئة من قلوب كتير حلوة وناس اعرف بعضهم وما اعرفش كتير منهم بمناسبة عيد ميلادي، وأصحاب وقرايب ومحبين، في زمن قليلة فيه الفرحة فرحتوني جدا اشكركم من جوه قلبي علي اليوم الدافي ده والمشاعر الحلوة اللي وصلتني من قلوبكم الحلوة وربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني".

احمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الفنان أحمد زاهر احتفل مع اسرته بعيد ميلاد ابنته الصغرى منى وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورًا طريفة تجمعه بصغيرته التي عايدها قائلاً :""كل سنة وانتي طيبة يا أحلى منى في الدنيا ربنا يسعد أيامك، ويفرح قلبك يا منمونة يا أحلي وأطعم وألذ بنوتة في الدنيا، ربنا يخليكي ليا ولمامتك ولأخواتك وبحفظك يا روح قلبي".

يذكر ان منى أحمد زاهر دوت الخليج الابنة الثالثة في الترتيب بين شقيقاتها ملك وليلى ونور.

نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد ابنها

الفنانة اللبنانية نادين الراسي لم تفوت بدورها الاحتفال بعيد ميلاد ابنها البكر مارك حدشيتي ونشرت مجموعة صور معبرة لها ولابنها، عبر حسابها على انستغرام، وظهرت في احدها وهو يحملها وعلقت كاتبة: "ينعاد عليك يا إبني اللي ما حملتَك قدّ ما إنت حملتني …. بحبّك"، وتابعت برسالتها المؤثرة لنجلها :" بحبّك يا إمّي وشووو بحبَّك يا سَنَدي ... خلّيلي ياك يا إمّي ووصيتي إلك متل كلّ مرّة بتفتح فيا باب البيت "ما تكسرلي ضهري " يا إمّي يا شمعة هالبيت ونور عيوني انتبه عحالك كرمالي".

طوني ابو جودة يحتفل بعيد ميلاد ابنته

الممثل ومقدّم البرامج طوني أبو جودة احتفل ايضا بعيد ميلاد ابنته "ليا" من طليقته الاعلامية كارلا حداد ونشر عبر حسابه على "انستغرام" مجموعة صور مع ابنته من داخل منزله عكست اجواء المناسبة حيث وجه لها معايدة فاضت بالأمنيات السعيدة لها.