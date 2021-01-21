فيديو أبو هشيمة يقيم حفل عيد ميلاد فخم لـ ياسمين صبري .. شاهدوا

ياسمين صبري الفنانة المصرية تحتفل اليوم الخميس الموافق 21 يناير بعيد ميلادها الـ33، حيث تلقت تهاني عدد كبير من جمهورها إضافة إلى زملائها بالوسط الفني، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبو هشيمة يقيم حفل عيد ميلاد فخم لـ ياسمين صبري

ياسمين صبري قررت أيضًا استعراض ملامح من حفل عيد ميلادها الفخم الذي أقيم داخل منزلها، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عدة فيديوهات كشفت من خلالها بعض من تفاصيل حفل عيد ميلادها الذي على ما يبدو أن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة هو من أقامه لها، خاصة وأنه أول عيد ميلاد لها بعد زواجهما.

ياسمين صبري تستعرض منزلها في عيد ميلادها الـ33

وأظهرت الفيديوهات التي شاركتها ياسمين صبري مع الجمهور أجزاء كبيرة من منزلها، الذي امتلأ بالبالونات التي تحمل اسمها، وصورها المميزة التي زينت الأركان، إضافة إلى كعكة عيد الميلاد الفخمة، كما ظهرت ياسمين في بداية الفيديو وهي مرتدية فستان سهرة باللون الأحمر، من أجل الاستعداد لحفل عيد ميلادها.

وكان عدد من النجوم قد هنأوا ياسمين صبري في عيد ميلادها، ومن بينهم الفنانة اللبنانية إليسا التي كتبت لها عبر حسابها على تويتر: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة.. أتمنى لك الصحة قبل كل شيء ونجاحات متعددة لأنها تناسبك جيدًا".

النجوم يهنئون ياسمين صبري بعيد ميلادها

فيما نشرت الفنانة أيتن عامر صورة صديقتها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وهنأتها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا جميلة"، أما شام الذهبي ابنة النجمة أصالة فكتبت لها أيضًا: "كل سنة وإنت طيبة يا أجمل ياسمين.. أحبك كثيرا".

في سياق آخر كانت ياسمين صبري قد احتفلت منذ أسابيع بعيد زواجها الأول من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قبل 4 أشهر من موعده مما أثار الجدل، وقد حظيت الفنانة المصرية خلال الفترة الماضية باهتمام كبير وتحديدا بعد زواجها من رجل الأعمال الشهير، حيث استعرضت الفنانة المصرية حياة الرفاهية التي تعيش فيها بداية من الإطلالات والمجوهرات الفارهة التي تظهر بها بالإضافة إلى ظهورها داخل الطائرة الخاصة التي يمتلكها زوجها الذي قدم لزوجته سيارة الرولز رويس التي يصل سعرها لمئات الآلاف من الدولارات.

يذكر أن ياسمين صبري انضمت مؤخرا الى قائمة أجمل 100 وجه في العالم في عام 2020 على موقع حساب "tccandler" ، لتصبح المرة الثالثة التي تنضم فيها الفنانة المصرية لهذه القائمة.