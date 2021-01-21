في جنات الخلد يا حبيبي.. رانيا محمود ياسين تتذكر والداها بهذه الكلمات

ونشرت رانيا محمود ياسين صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، وعبرت عن اشتياقها له وعلقت عليها قائله :"حبيبي كم افتقدك كثيرًا ولكن ابتسامتك لاتفارقني أبدًا في اليقظة وفي الأحلام، وهي التي تططب علي قلبي؛ لإني أراك سعيدًا مبتسمًا ، في جنات الخلد يا حبيبي، سعيدًا فرحا بما أتاك الله من فضله بإذن الله بكرمه وفضله رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته يارب العالمين".

يشار أن رانيا محمود ياسين تشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "سيف الله خالد بن الوليد".

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية وتذكر والداها الراحل من حين لآخر.