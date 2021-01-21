عصام صاصا يطرح مهرجان "اتواعدنا"

مهرجان "اتواعدنا" غناء صام صاصا ، وكلمات احمد الجندي ، وتوزيع الموسيقى: كيمو الديب

ومن كلمات الأغنية :" تواعدنا أننا يفضل ما بينا.. حب غالي وقلْب طول عمره يصون

كنا لوْ طال بعْدنا ناسيين زمانًا.. عمري ما فكرْت أني عليْك أقول

وتقوليلي بعْدنا لية سيبتي قلْبي ونسيتيه.. وابتدى بعْدك يبين اللي مش عارفة تقوليه

وتقوليلي بعْدنا لية سيبتي قلْبي ونسيتيه.

وابتدى بعْدك يبين اللي مش عايزة تقوليه.. أول مرة أحس أن انتي مش ملْكي.. حياتي اتغيرت لحْظةً ما سيبتيني

خلاص مبقتش أنا اللي بسمْعك تحْكي.. ياريت فعْلًا عرفتي في يوْم تحبيني.. متقوليش كان غصْب عني والنصيب كان أقْوى مني.. جرْحي مش هيسيب لقلْبك غيْر عذاب هتحسي بيه

وتقوليلي بعْدنا لية سيبتي قلْبي ونسيتيه.. وابتدى بعْدك يبين اللي مش عايزة تقوليه