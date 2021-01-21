سيرين عبد النور تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

هنأت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور النجمة ياسمين صبرى بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة لها بصحبة ياسمين عبر خاصية ستورى على حسابها على "إنستجرام".

وكتبت سيرين عبد النور علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد".

يصادف اليوم الـ 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص الفنانة ياسمين صبري، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات التي تبرز عن جمالها وأناقتها.

وتفضل الفنانة ياسمين صبري، ارتداء الملابس الكاجوال، والفساتين المميزة التي تبرز عن جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الزاهية مثل الأبيض والأحمر الذى يتناسب معها.

وتميل ياسمين صبري، إلى ترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة مختلفة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك والماسكرا التي تبرز جمال عيونها.

وتحرص على اختيار الأكسسوارات اللافته باللون الذهبي والفضي الذى يبرز جمال ظهورها.