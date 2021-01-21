أنغام بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مؤخرًا، ألبوم "مزح" لـ أنغام، عبر القناة الرسمية لروتانا على يوتيوب.

ويضم ألبوم "مزح" عددًا من الأغاني منها "غريب، آخر لقاء، بعض الخطأ، لا تستغرب، أدور، ابطي علي، تسلم يدينه، طاولة، ألف آسف، هنا وهناك، ثلاث حروف".

وتتعاون "أنغام" في الألبوم مع عدد من الشعراء، من بينهم بندر بن عبدالمحسن، وعبد الرحمن بن مساعد، وسعود بن عبدالله، وواحد، والجادل، وقوس، وغيرهم"، ومن الموزعين "خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، وبشــار سلطان، وآخرون.

احتفلت الفنانة أنغام، بعيد ميلادها يوم الثلاثاء الماضي التي حققت العديد من النجاحات في عالم الغناء والتمثيل أيضا، ونستعرض في هذة السطور أهم محطاتها الفنية:

