عصام صاصا يفاجئ جمهوره بمهرجان "حب عمري انتي اللي مني"

وحققت الأغنية 337,500 مشاهدة بعد ساعات قليلة من عرضها ، ومهرجان حب عمري انتي اللي مني غناء عصام صاصا ومن كلمات عبده روقة وتوزيع خالد لولو.

ومن كلمات تلك الأغنبة :" كل ما اتقدملي خطوة فجاة اللقي قصادي بلوه.. أيام مرة وأيام حلوة وبقيت مش راسي على حال.. انا الخسر ولا انا الشر.. أنا بغرق وله انا علي بار.. يمين شمال فبلاقي قرر ملعون ابو أم المال.. دنيا خيانة ومفيش أمانة ووالناس بقت حساد.

يذكر أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا، دخل عالم المهرجانات مؤخرًا، وحصد على شريحه كبرة من عشاق فن المهرجانات، وطرح العديد من المهرجانات التي ذاع صيتها بالشارع المصري.