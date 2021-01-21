أحمد شيبه يطلق أغنية جديدة بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الشرطة المقبل (فيديو)

وأضاف أحمد شيبه مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال فترة قريبة للاحتفال بعيد الشرطة المقبل، مؤكدا أنها أقل ما يمكن تقديمه لمصر والشعب المصري والشرطة.

وتابع: "كل سنة ورئسينا وشرطتنا وجيشنا بخير وسلام، وكل سنة ومصر أم الدنيا وأد الدنيا، وهتفضل أد الدنيا كلها، ومصر جميلة بناسها ورئيسها وشعبها".

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المطرب الشعبي أحمد شيبه، التهنئة للشعب المصري والشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة المقبل 25 يناير، قائلا: "كل سنة ومصر والشعب والشرطة بخير".