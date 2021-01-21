قالوا لـ دوت الخليج: محمد نجاتي يوضح تصريحاته بشأن الشيوخ.. وكيف استقبلت سميرة عبد العزيز خبر تعيينها بمجلس الشيوخ

عبّر الموزع الموسيقي أمين نبيل، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة روبي في ألبومها الجديد ومع فريق عمل الأغنية.
قال أمين، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أتعاون مع روبي في أغنية واحدة وهي من كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان محمد حمزة".
وتابع: "مصطفى وحمزة كلموني عن فكرة حلوة واتفقنا نسمعها لروبي علشان هي بتحضر لألبوم جديد، اشتغلنا عليها وسمعتها أول ما خلصناها والحمدلله الأغنية عجبتها جدًا هي والأستاذ وليد منصور اللي اتشرفت جدًا بمقابلته في الاستوديو الخاص بي".
وعن غياب روبي عن الغناء فترة قال: "الحقيقة أنا مبعتبرش روبي غابت فترة لأنها كانت موجودة يمكن في مجال التمثيل وكانت محققة نجاحا كبيرا وهي على المستوى الشخصي إنسانة جميلة وعندها ذوق فني كلنا بنحبه".
واختتم حديثه قائلًا: "إحنا عملنا اللي علينا وربنا إن شاء الله يكرمنا بردود فعل تفرحنا وتوصل إحساسنا للناس".
سميرة عبد العزيز: اعتقدت أن تعييني في مجلس الشيوخ تشابه أسماء
وقالت خلال ندوة بموقع دوت الخليج: في البداية اعتقدت أن الامر مجرد تشابه أسماء، وأنه ثمة خطأ في تبليغي بالتعيين، ولكني وجدت بالفعل أنى الشخص المقصود.
وأضافت: سافرت مباشرة من الإسكندرية حيت أتواجد إلى القاهرة لحضور إجتماع تم تخصيصه في اليوم التالي لجميع المعينين من السيدات، والحقيقة أني فخورة بهذا الشرف إلى أبعد مدى.
وتابعت: كنت أخشى أن يتم منعي من ممارسة عملي بالتمثيل، بداعي وجودي في المجلس الموقر، حيث كنت وقتها أقدم العرض المسرحي "الوصية"، ولكني تفهمت بعدها أن الأمر ينطبق فقط على موظفي الحكومة.
وعبرت عن فخرها بالمشاركة في العرض المسرحي "الوصية" على خشبة المسرح القومي، الذي يعتبر ملحمة وطنية في حد ذاته، عن استشهاد الجندي محمد المعتز رشاد، أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله.
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