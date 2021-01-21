محمد رمضان وسط المعجبين أثناء تصوير أغنيته الجديدة

نشر الفنان محمد رمضان مقطعا مصورا من استقبال أهالي الجيزة له خلال تصوير كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين".

وظهر محمد رمضان فى الفيديو، أثناء تصوير الكليب، واستقبله الأهالى بترحاب كبير وتسابقوا على التقاط الصورة التذكارية معه، فيما حرص على تبادل السلام معهم وتقبيل رأس السيدات كبار السن.

ونشر رمضان، الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وعلق قائلا: "انتظروا إن شاء الله كليب مصباح علاء الدين".

محمد رمضان يصور حاليا مسلسل "موسى"، وتدور أحداث المسلسل خلال فترة الخمسينيات حول شخص صعيدي يتولى مسئولية عائلته بعد وفاة والده، ويضطر للسفر إلى القاهرة بحثًا عن الرزق.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، يشارك في بطولته محمد رمضان، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، محمود عبد المغني، منة فضالي، أمير صلاح الدين، محمد عز، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، جوري بكر وأحمد طلعت.