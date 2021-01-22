شاهد.. أرنولد شوارزينجر يتلقى لقاح كورونا داخل سيارته امام أحد مراكز لوس انجلوس

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص النجم العالمي ارنولد شوارزينجر، التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

وشارك ارنولدشوارزينجر متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو له أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً.

وظهر ارنولد شوارزنيجر وهو يتلقي اللقاح داخل سيارته في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وعلق على الفيديو وكتب : "وكان اليوم جيدا، إذا كنت مؤهلًا، افعل مثلى، واشترك للحصول على لقاحك، تعال إذا كنت تريد أن تعيش".