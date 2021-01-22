هكذا احتفلت نبيلة عبيد بعيد ميلادها في زمن "كورونا" (فيديو)

وعلقت على الفيديو قائلة: "احتفال صغير في البيت وسط عائلتي الصغيرة وضمن كافة الإجراءات الاحترازية والسنة الجاية إن شاء الله احتفل وسطكم كلكم حبايب قلبي.

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة نبيلة عبيد التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة