شيماء سيف تشارك جمهورها صورة من كواليس مسلسل "في بيتنا روبوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومحبيها فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيماء بالصورة بدون شعر ، وذلك من كواليس مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت".

وعلقت على الصورة وكتب: "تفتكرو زومبا زعلانة ليه ، استنونا يوم الاحد 24 يناير في مسلسل في بيتنا روبوت الساعة 8 مساء علي قناة cbc.

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تشارك كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.

