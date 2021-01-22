شاهد.. ياسمين عبد العزيز بفيديو كوميدي مع إيمان السيد

من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". شاركت الفنان ياسمين عبد العزيز متابعيها بـ فيديو لها مع الفنانة ايمان السيد وذلك وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : هموت من الضحك سكر موت انتو الاتنين - اكتر ممثله بحبها - هههههههه مش قادر .

على صعيد آخر، شاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "ونحب تاني ليه؟" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري. ياسمين عبد العزيز المسلسل من إنتاج سينرجي-تامر مرسي، بطولة شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، ليلى عز العرب، تارا عماد، إسلام جمال، سليمان عيد، ‏إيمان ال‏سيد وبدرية طلبة‎.‎

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