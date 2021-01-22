طرح "قبل الأربعين" بالسينمات 3 فبراير المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن صناع فيلم "قبل الأربعين" عن طرحه في دور العرض السينمائية يوم 3 فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصويره قبل 3 أشهر.

وأصبح جاهزا للعرض منذ فترة، لينضم الفيلم إلى قائمة الأفلام المعروضة في السينمات والتي وصل عددها إلى 10 منها ما طرح في يناير وديسمبر، وكذلك المستمر من موسم عيد الأضحى الماضي.

"قبل الأربعين" من بطولة الفنانة داليا مصطفى، وبسمة، وهالة فاخر، وإيهاب فهمى، ومحمد على ‏رزق، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، ولبنى ونس وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، وتدور احداثه في إطار رعب نفسي عنيف، ومستوحاة من قصص واقعية عايشها منتج العمل.