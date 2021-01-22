نشوى مصطفى تعبر عن استيائها من تصرف أحد معدي البرامج التلفزيونية

وكتبت نشوى مصطفى " بنى ادم في منتهى قلة الأدب اللي يتصل دلوقتى علشان يقول لي انه اعداد برنامج وعايزنى معاهم — المهم ماردتش على رقمى الأولانى فاتكلم على الرقم التانى فقلت ارد لأحسن يكون حد من أهلي وفيه مصيبة — طلع حد سمج ومعندوش ادب وبيقولى ماكل الفنانين بيقولو لى اتصل اي وقت — بجد مش مصدقة ".
يذكر أن دخلت الفنانة نشوى مصطفى في نوبة بكاء على الهواء ، وذلك خلال تقديمها لبرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة المحور ، بعد سماعها صوت الأذان بصوت المنشد الديني أحمد يحيى.
وأبدع المنشد الديني أحمد يحيى خلال استضافته ببرنامج بنت البلد في تقديم الآذان بصوت عذب ومؤثر يملأ الأركان طمأنينة وسكون .
وأشادت الفنانة نشوى مصطفى بتربية المنشد الديني أحمد يحيي قائلة: "يسلم اللي رباك" كما دعت له قائلة: "ربنا يكتر من أمثالك".
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