نشوى مصطفى تعبر عن استيائها من تصرف أحد معدي البرامج التلفزيونية

عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن استيائها من تصرف أحد معدي البرامج التلفزيونية وحيث نشر تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وكتبت نشوى مصطفى " بنى ادم في منتهى قلة الأدب اللي يتصل دلوقتى علشان يقول لي انه اعداد برنامج وعايزنى معاهم — المهم ماردتش على رقمى الأولانى فاتكلم على الرقم التانى فقلت ارد لأحسن يكون حد من أهلي وفيه مصيبة — طلع حد سمج ومعندوش ادب وبيقولى ماكل الفنانين بيقولو لى اتصل اي وقت — بجد مش مصدقة ".

يذكر أن دخلت الفنانة نشوى مصطفى في نوبة بكاء على الهواء ، وذلك خلال تقديمها لبرنامج "بنت البلد" المذاع على قناة المحور ، بعد سماعها صوت الأذان بصوت المنشد الديني أحمد يحيى.

وأبدع المنشد الديني أحمد يحيى خلال استضافته ببرنامج بنت البلد في تقديم الآذان بصوت عذب ومؤثر يملأ الأركان طمأنينة وسكون .

وأشادت الفنانة نشوى مصطفى بتربية المنشد الديني أحمد يحيي قائلة: "يسلم اللي رباك" كما دعت له قائلة: "ربنا يكتر من أمثالك".