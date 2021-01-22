كليب in the morning ل جينفير لوبيز يحقق نسب مشاهدة ضعيفة

حقق كليب اغنية in the morning للنجمة العالمية جينفير لوبيز ٢ مليون و ١٠٠ الف مشاهدة بعد مرور اكثر من اسبوع على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.
وعلى صعيد اخر شاركت جينفير لوبيز في احياء حقل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين، مع ليدي جاجا وكاتي بيري، واطلت بمعطف ابيض طويل وبنطال وبلوزة وقبعة من نفس اللون.
وقالت جينفير لوبيز في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس انه كان من المفترض إقامة حفل زفافها الى خطيبها لاعب كرة البيسبول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.
وأضافت النجمة ذات الاصول اللاتينية انها لا تعلم ماذا سيحدث وانها ستنتظر مثل باقي العالم اخر تطورات فيروس كورونا.
يشار إلى أن جينيفر لوبيز واليكس رودريجرز ارتبطا رسميا في مارس 2019 بعد علاقة حب استمرت عاما ونصف.
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