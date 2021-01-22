بعد الترويج لها.. نوال الزغبي تعمل على فيديو كليب لآخر اعمالها

أحمد جودة - القاهرة - تعمل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي،في الوقت الراهن على طرح كليب اغنيتها الجديد، التي تقدمها باللهجة المصرية.

على صعيد آخر، حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أخر ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.