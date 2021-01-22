وسط نجاح جماهيري عريض تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "فرحة".
مسرحية "فرحة"، تدور أحداثها حول قطار سفر دولي يحمل العديد من الركاب الذين يتعرضون للاختطاف، وتجري الأحداث بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح.
كما يشارك بالعرض سارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل مسرحية "فرحة" مع الفنان أشرف عبد الباقي قبل عرضها الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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