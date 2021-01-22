جميلة عوض تدخل في "حرب أهلية " ضد يسرا لكشف أسرارها

تعقد الفنانة جميلة عوض جلسات عمل حاليا استعداد لدخول بلاتوه تصوير مسلسل "حرب أهلية " المقرر عرضه فى رمضان المقبل .

وتقوم الشركة المنتجة حاليا بالتعاقد مع باقي أبطال العمل المشاركين للانتهاء من فريق العمل لبدء التصوير . وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقي من خلال الصراع بين أبطال العمل فى مقدمتهم الفنانة يسرا وباقي النجوم ، والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج جمال العدل. وكانت جميلة عوض قدمت فى وقت سابق حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا "، التي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة في الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبوضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.

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