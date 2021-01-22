الانتهاء من تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز الأسبوع المقبل

ينتهي المخرج أحمد علاء، تصوير مشاهد مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، الأسبوع المقبل، حيث يكثف أبطال العمل تصوير المشاهد الخارجية المتبقية للعمل في الفيوم على أن تبدأ بعد ذلك مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا للعرض في موسم رمضان المقبل 2021.

يجسد أحمد عز خلال أحداث "هجمة مرتدة"، دور شاب يعمل في الخارج ويتعرض لمحاولة تجنيد من دولة أجنبية، لكنه ينجح في التواصل مع جهاز المخابرات، ليتم تدريبه على أعلى مستوى على أيدي مسئولي الجهاز ويجسد دوريهما كل من الفنانين نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يخوض عملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وبطولة أحمد عز، هشام سليم، نضال الشافعي، ماجدة زكي، هند صبري، الفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

وعلى الصعيد السينمائي.. من المقرر أن ينتهي أحمد عز من تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن" في فبراير المقبل.

فيلم "كيرة والجن" إخراج مروان حامد، بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، ومحمد عبد العظيم، الغيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.