مناقشات لكتب وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

القاهرة - محمد ابراهيم - أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة قها قراءة في كتاب "رسائل يحيى حقي إلى ابنته" بقلم نهى حقي، يتناول الكتاب الجوانب الإنسانية لأديب كبير له أهمية كبيرة في التاأريخ لشخصية واحد من كبار المبدعين فنزداد معرفة به، بإعتبار أن الجانب الإنساني قد يلقي الضوء على أدبه واختياره لموضوعاته وكيفية معالجته لها ورؤياه الفنية، وهذا يفسر شخصيته للقارئ خاصة، كما عقدت مكتبة طحانوب قراءة في كتاب "ثورة التحرير تضحك عبقرية المصريين" تأليف سمير الجمل، يوضح أن ثورة 25 يناير كان لها سمتها المميزة وهى السخرية سلاحا شرعه الثوار من جميع شرائح المجتمع في وجه النظام السابق، حيث قدم الكاتب سمير الجمل في هذا الكتاب تحليلاً عميقا لظاهرة خفة ظل المصريين، وعبقرية المكان التي بثت فيه روح الفكاهة والاستنارة والضحك.

نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ أمسية أدبية بعنوان "رياح يناير الباسمة" بحضور أعضاء وضيوف النادي، أدار اللقاء القاص عبدالحميد صالح ملمحا إلى إحتفاء الشعراء برياح يناير التي حملت نسائم التغيير وعبرت عن جيل تمسك بأحقيته في بناء مصر الجديدة، ثم بدأت الأمسية حيث ألقى الشاعر مصطفى البسيوني مجموعة من قصائده منها "كنت أعمى، وكنت فين، وحرب دايرة" بينما ألقى الشاعر إسلام شمس الدين مجموعة من قصائده منها "رياحها سلوى الاشتياق، وأنا سنلقي عليك، وضاقت" ثم استمع إلى إبداعات الشباب بالنادي وتم توجيههم والتأكيد على المناطق الجيدة في أعمالهم.

عقد نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بنها محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع برنامج الرسام بسهولة" تناولت طرق فتح البرنامج وكيفية استخدام البرنامج الرسام في الويندوز Paint، حيث أن الرسام أداة من تصميم شركة ميكروسوفت متوفرة في جميع أنظمة تشغيل ويندوز، إلى جانب معرض فنون تشكيلية لفناني القليوبية، كما ناقش نادي تكنولوجيا المعلومات بمكتبة كفر طحلة كتاب "البيع والتجارة عبر الإنترنت وفتح المتاجر الإلكترونية" تأليف عبدالحميد بسيوني، يوضح الكتاب كيفية البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وأهم المراكز والمواقع التجارية وكيفية التسوق عبر الإنترنت.

في إطار النشاط أونلاين، قدم بيت ثقافة طوخ ورشة حكي للأطفال بعنوان "كيف تصنع مستقبلك" بصوت سليمان الزهيري، يقدم خلالها مجموعة من النصائح الهامة للأطفال في إطار قصصي، بجانب ورشة عمل مجسمات لأهرمات الجيزة باستخدام ورق الفوم جليتر والكارتون للفنان سمير عبدالعزيز.