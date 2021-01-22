بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

كتب عصام نصر الدين -مدير أعمال المطربة شاهيناز- عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، منشورًا كشف من خلال تطورات حالة شاهيناز بعد نقلها للمستشفى ليلة أمس الخميس 21 يناير.

وكتب مدير أعمال شاهيناز، قائلا «نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى أعدوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها أمين الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم بالشفاء العاجل».

يأتي ذلك بعدما كتب، الملحن آدم حسين -زوج الفنانة شاهيناز- عبر حسابه على فسبوك، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».