رنا سماحة تتغزل في زوجها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة الشابة رنا سماحة جمهورها ومحبيها بصورة جديد تجمعها بزوجها الملحن سامر أبو طالب ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتغزلت بزوجها وعبر عن حبها له وكتبت : الزواج رزق متقسم ومكتوب مهما خططنا ورتبنا وانا ربنا اداني على قد نيتي وصبري ورزقني بزوج صالح بيحبني وبيراعي ربنا فيا من غير ما اخطط ولا ارتب الحمدلله.. أحن واطيب وارجل راجل في الدنيا (( وعلى نياتكم ترزقون ))

ما تستكتروش على حد رزقه وانتوا مش عارفين هو تعب وعانى قد ايه وصفوا نيتكم عشان ربنا يكرمكم.

يشار أن الفنانة رنا سماحة حصلت مؤخرًا على الدرع الفضي من موقع "يوتيوب"، وذلك بعدما وصلت قناتها إلى 100 ألف متابع.

ونشرت رنا سماحة من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو لها، قام زوجها الملحن سامر أبو طالب بمفاجئتها خلاله بوصول الدرع.

وقالت رنا سماحة في الفيديو:" مبسوطة اوي بالدرع ده هو بالنسبالي حاجة كبيرة هو مجهود وتعب سنين كتير"، علقت عليه قائلة :"ودي أحلى بداية لـ 2021".

وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،تأليف محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

