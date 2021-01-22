أول ظهور لـ أمير كرارة بعد الشفاء من فيروس كورونا

نشر الفنان أمير كرارة صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيها يداعب صديقه المنتج الفني حمدي إسماعيل، في أول ظهور لـ كرارة بعد الشفاء من فيروس كورونا.
وعلق صديق أمير كرارة على الصورة قائلًا: «حمد الله على سلامتك"، ليقوم أمير بإعادة نشر الصورة، ويرد عليه قائلًا: «حبيبي الغالي تيحا»، في ظل تفاعل الكثير من الأصدقاء والمحبين مع الصورة.
يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان أمير كرارة، قبل أيام تماثله للشفاء من فيروس كورونا الذي أصابه في أخر ديسمبر الماضي، بسلبية المسحة التي قام بإجرائها، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وكتب أمير كرارة :" الحمد الله فضل ونعمة وكرم من ربنا كبير المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض".
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