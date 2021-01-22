رانيا محمود ياسين تنضم لقائمة أبطال مسلسل "الطاووس"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن مشاركتها في مسلسل "الطاووس" والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وشاركت رانيا محمود ياسين منذ قليل صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رانيا على الصورة وكتبت : مسلسل الطاووس رمضان 2021 بإذن الله تعالى ، بطولة النجم جمال سليمان ، تأليف محمد ناير وسيناريو وحوار كريم الدليل وإخراج رؤوف عبدالغزيز ، دعواتكم لنا بالتوفيق والسداد يارب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني بمسلسل" فلانتينو"مع الزعيم عادل إمام، دلال عبد العزيز، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، داليا البحيري، سليمان عيد، وهو من إخراج رامي عادل، وتأليف أيمن بهجت قمر.