الليلة.. ريهام عبدالغفور ضيفة أبلة فاهيتا في "الدوبلكس"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفة "أبلة فاهيتا"في الدوبلكس وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وروجت ريهام عبدالغفور لتلك الحلقة ونشرت صورةتجمعها بأبلة فاهيتا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ريهام على الصورة وكتب : النهاردة على on TV الساعة 11 بليل أنا وأبلة فاهيتا هستني رأيكم.

وسوف تتحدث ريهام خلال الحلقة عن مشاركتها في حكاية ربع قيراط والنجاح الشديد التي حققته وحياتها الشخصية والكثير من الأمور.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مشاركتها في حكاية "ربع قيراط"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "الإ أنا"، وهو بطولة مصطفى درويش، شاهيستا سعد، عصام السقا، إبراهيم السمان، محمد درويش، محمد الصاوي، نادية رشاد، سناء يوسف، ومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن.