شاهد.. البرومو التشويقي لحلقة أحمد خالد صالح وهنادي مهنا في "صاحبة السعادة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان أحمد خالد صالح وزوجته الفنانة هنادي مهنا ضيوف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" ، وذلك يوم الإثنين الساعة 11 مساءً.

وروج أحمد خالد صالح لتلك الحلقة ونشر البرومو التشويقي لها عبر حسابه بإنستجرام وكتب : انتطرونا مع صاحبة السعادة يوم الأثنين الساعة 11 مساء على dmc.

ومن المقرر أن يتحدث الثنائي عن بداية قصة حبهم وحياتهم الشخصية وأعمالهما المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "خيط حرير" الذي تشارك في بطولته النجمة مي عز الدين.

مسلسل خيط حرير يشارك به كوكبة كبيرة من النجوم من ضمنهم محمود عبد المغني، نيقولا معوض، صفاء الطوخي؛ سوسن بدر، مي سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.

يشار أن أحمد خالد صالح عرض له مؤخرا حكاية "لازم أعيش" تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وعدد آخر من الفنانين، والحكاية هى السادسة من مسلسل إلا أنا، الذى تتولى إنتاجه شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

https://www.instagram.com/p/CKUjXT5hx6G/?igshid=uc6i1goublhb